Mbappé : Le plan machiavélique du PSG dévoilé

C'est reparti pour le feuilleton Kylian Mbappé ? Ce mercredi, le quotidien sportif annonce que le joueur n'envisagerait pas de prolonger son contrat au PSG, du moins pour le moment. Le club parisien à un an pour le convaincre de poursuivre l'aventure. Pour cela, la direction compte s'appuyer sur le prochain mercato estival.

Le feuilleton Kylian Mbappé repart de plus belle. Selon les informations de L'Equipe , le joueur de 24 ans a jusqu'au 31 juillet prochain pour étirer son bail d'une saison, soit jusqu'en juin 2025. Mais la tendance ne serait pas vraiment à une signature. A en croire le quotidien sportif, l'international français n'envisagerait pas d'étirer son bail avec le PSG, du moins pour le moment.

Mbappé n'envisagerait pas de prolonger, pour l'instant

Le PSG devrait se retrouver, une nouvelle fois, sous pression dans ce dossier. Le club parisien aura un an pour le convaincre de signer et de prolonger l'aventure. Selon l'Equipe, une signature de Mbappé en cours de saison reste une possibilité, à condition que le PSG présente de solides arguments.

Le PSG lance l'opération séduction