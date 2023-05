Malaise avec Mbappé, une star du PSG sur le départ

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La guerre des clans au PSG fait rage et provoque des tensions dans le vestiaire. Dernièrement, Marco Verratti se serait rapproché du clan des hispanophones mené par Lionel Messi et Neymar. Et cela ne ferait pas du tout plaisir à Kylian Mbappé. Hasard ou pas, le départ de l'international italien est annoncé par divers médias.

Tout n'est pas rose dans le vestiaire du PSG. Depuis plusieurs années, le groupe parisien serait divisé en deux et cela provoque, parfois, des tensions entre certains joueurs. La saison dernière, le clash entre Leandro Paredes et Achraf Hakimi avait été évoqué. Cette fois-ci, il est question de tensions entre Kylian Mbappé et Marco Verratti.

Entre Verratti et Mbappé, rien ne va plus

Selon les informations de Sports Zone, les deux joueurs ne s'entendraient plus. Un malaise se serait installé depuis que Verratti se serait rapproché de Neymar et de Lionel Messi, membres du clan des hispanophones. Pourtant, les deux stars étaient très proches il y a encore quelques années, mais le vent aurait tourné.

Verratti poussé vers la sortie ?