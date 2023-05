Transfert XXL au RC Lens, le mercato s’emballe

Thibault Morlain

Pour remplacer Arnaud Kalimuendo, le RC Lens a recruté Loïs Openda lors du dernier mercato estival. Un choix payant puisque le Belge réalise une énorme saison sous les ordres de Franck Haise. Des performances qui ne passent clairement pas inaperçue et pourrait aboutir à un transfert XXL pour le RC Lens.

Alors que le RC Lens se dirige tout droit vers une deuxième place de Ligue 1, le club nordiste peut compter sur un effectif très solide. Un groupe porté également par certaines individualités. On pense évidemment à Seko Fofana, mais aussi à Loïs Openda. Pour sa première saison à Lens, le Belge de 23 ans impressionne, comptant notamment 19 buts en championnat.

Du beau monde sur Openda

Le RC Lens a donc eu le nez creux en allant chercher Loïs Openda. Mais après seulement un an, le Belge, pourtant sous contrat jusqu’en 2027, pourrait déjà faire ses valises. Selon les informations de Sports Zone , l’Atlético de Madrid, Arsenal, Aston Villa ainsi que le Borussia Dortmund seraient intéressés par Openda.

Le RC Lens ferme les portes

Mais pour recruter Loïs Openda, il faudra convaincre le RC Lens. Et les Sang et Or devraient se montrer très durs en affaires. En effet, du côté de Lens, on n’aurait pas l’intention de se séparer d’Openda et seule une offre XXL changerait la donne. A suivre…