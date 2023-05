Le RC Lens boucle un transfert à 10M€, il tire le gros lot

La rédaction

Recruté 10M€ lors du dernier mercato estival, Loïs Openda a mis tout le monde d'accord en seulement quelques mois. Le buteur belge a montré l'étendu de son talent durant cette saison, qui pourrait véritablement lancer sa carrière en Europe. Ce samedi, de nombreuses légendes du RC Lens ont tenu à lui rendre hommage.

Si le RC Lens est aussi bien placé au classement cette saison, c'est grâce à une force collective inébranlable mais aussi à certaines individualités comme Loïs Openda. Arrivé dans le Nord de la France lors du dernier mercato estiva, le buteur belge est l'une des belles pioches des Sang et Or . Dans les colonnes de L'Equipe , de nombreuses légendes du RC Lens ont tenu à rendre hommage à Openda comme Daniel Xuereb.





« Il va faire une belle carrière s'il échappe aux blessures »

« C'est un félin dans ses prises de balle et ses dribbles. Il est bien placé, fait de bons appels et reste en mouvement. C'est un avant-centre complet. J'aime beaucoup sa capacité à se positionner en pivot ou à alterner en prenant la profondeur. Dès les premiers matches, j'ai compris qu'il allait faire une bonne saison. Il s'est acclimaté assez vite au jeu lensois et bénéficie de la récupération haute du ballon. Il va faire une belle carrière s'il échappe aux blessures. Parce que les défenseurs vont user de tous les moyens pour l'arrêter » a déclaré l'ancien champion olympique.

« C'est carrément une bonne pioche »