Le départ du boss du PSG est réclamé en direct

Après une saison délicate, le PSG s’apprête à vivre un été de folie. L’avenir de Christophe Galtier est incertain tandis que de nombreux mouvements sont attendus sur le mercato. Mais pour Jérôme Rothen il faut aller encore plus loin et se séparer de Nasser Al-Khelaifi, président du PSG depuis 2011.

Une nouvelle fois décevant en Ligue des champions, le PSG s'apprête à vivre un été très mouvementé durant lequel l'effectif pourrait être chamboulé. Cependant, pour Jérôme Rothen, il n'y a pas que les joueurs qui doivent changer. L'ancien international français estime que Nasser Al-Khelaïfi doit se mettre en retrait de la gestion sportive du PSG.

«Al-KhelaÏfi doit totalement abandonner la gestion sportive du PSG»

« Nasser Al-KhelaÏfi doit totalement abandonner la gestion sportive du PSG. C'est la normalité dans un club de football de faire confiance et de déléguer. Tu crois qu'à Manchester City, le président intervient dans le choix de l'entraîneur et du directeur sportif ? Au Milan AC, c'est la même chose, également à l'Inter Milan ou au Bayern Munich (...) L'entraîneur doit définir ce qu'il veut, et le directeur sportif ramène les joueurs », lâche l'ancien numéro 25 du PSG dans l'émission Rothen s'enflamme sur RMC , avant de poursuivre.

«Tu dois faire confiance aux gens en place»