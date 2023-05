Vente OM : Il a annoncé un énorme projet pour oublier McCourt

Thibault Morlain

Depuis plus de deux ans maintenant, Thibaud Vézirian ne cesse de confirmer ses dires concernant la vente de l’OM. Bien qu’aucune officialisation n’arrive concernant la cession du club phocéen, le journaliste persiste et signe, évoquant même un énorme projet qui se préparerait en coulisses pour l’OM. Vézirian promet du lourd pour le futur à Marseille.

Aujourd’hui, l’OM est la propriété de Frank McCourt. Mais pour encore combien de temps ? Alors que l’Américain n’a cessé de démentir les rumeurs à propos d’une vente, ce sujet ne cesse de revenir sur la table. Il faut dire que Thibaud Vézirian ne lâche pas l’affaire à ce sujet. Cela fait maintenant plus de deux ans qu’il annonce la vente de l’OM. Et pas question pour lui de revoir ses positions…

« La suite pour l’OM, c’est un grand projet. Un grand consortium »

D’ailleurs, dans une récente interview pour Teamfootball , Thibaud Vézirian en avait encore rajouté une couche concernant la vente de l’OM. Et il avait évoqué à cette occasion un énorme projet pour le club phocéen : « J’ai été très étonné de voir certains confrères affirmer que l’OM allait être racheté par CMA-CGM et ne pas recevoir les foudres de qui que ce soit. Feuilleton étonnant du début à la fin, décidément. Le rapprochement entre l’OM et la CMA-CGM, oui j’en ai parlé très tôt, grâce à des sources bien informées. J’ai pu ensuite glisser le nom de cette société, juste avant l’officialisation du contrat de sponsoring avec l’OM, à l’automne. Je reste droit dans mes bottes, oui, la suite pour l’OM, c’est un grand projet. Un grand consortium. Ce point n’a pas changé ».

« L’OM redeviendra-t-il un géant européen ? Assurément ! »