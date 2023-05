Transfert à l’OM, le prix déchaine les rumeurs

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato hivernal, l’OM a profité de l’occasion pour se renforcer. Si l’on retient le transfert record de Vitinha, le club phocéen a également recruter Azzedine Ounahi. Révélation de la Coupe du monde avec le Maroc, le milieu de terrain a quitté Angers pour rejoindre l’OM, qui a raflé la mise. Mais à quel prix ?

Excellent pendant la Coupe du monde, Azzedine Ounahi a par la suite animé le marché des transferts. Durant le mois de janvier, le Marocain était très courtisé et il n’allait pas s’éterniser à Angers. C’est finalement l’OM qui l’a emporté. Montant du transfert pour Ounahi ? Selon les différents échos, ce serait de l’ordre de 8+2M€. « Je vous laisse dire le prix. Moi je ne l’ai jamais dit, le président non plus. Si c’est le prix que nous nous estimions qui était le juste prix, alors on estime qu’il est bien vendu », expliquait Laurent Boissier, coordinateur sportif du SCO.

Le vestiaire de l’OM lâche ses confidences sur cette arrivée imprévue https://t.co/5IVC5MXhYP pic.twitter.com/uD5DH4nA0Q — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« Il part à Marseille pour 8+2, c’est vrai »

Mais est-ce pour autant le réel prix payé par l’OM pour Azzedine Ounahi ? De son côté, Romain Molina a confirmé la version des 8+2M€ pour le Marocain, expliquant : « Il part à Marseille pour 8+2, c’est vrai. Sachant que Leeds avait offert 20 patates. Il n’y avait que Leeds qui avait une offre ferme sur Ounahi. Naples s’était un peu renseigné, mais l’offre ferme vient de Leeds. Le joueur ne veut pas y aller ».

Un prix doublé pour Ounahi ?

Mais voilà, de son côté, Thibaud Vézirian n’a clairement pas la même version concernant la somme déboursée par l’OM. En effet, Ounahi pourrait finalement avoir coûté un peu plus cher. Le journaliste révélait ainsi que le Marocain aurait été en échange d'un chèque compris entre 15 et 18M€. Soit quasiment deux fois plus que les 8+2M€ par certains. Alors, quel est le réel prix payé par l’OM pour Azzedine Ounahi ?