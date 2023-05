Travailler pour le PSG, Daniel Riolo lâche des réponses fracassantes

Thibault Morlain

Malgré un nouveau titre de champion qui se profile pour le PSG, la saison restera un véritable fiasco. Il y a encore eu une élimination en Ligue des Champions dès les huitièmes de finale et à cela se sont ajoutées de nombreuses polémiques. De quoi agacer Daniel Riolo, grand fan du PSG pourtant. Certains le verraient d’ailleurs bien rejoindre l’organigramme pour remettre de l’ordre à Paris, mais à ce propos, Riolo a été très clair.

Alors que rien ne va actuellement au PSG, Daniel Riolo n’a pas sa langue dans sa poche pour dézinguer le club de la capitale. Au micro de RMC , il a ainsi multiplié les coups de gueule. Aurait-il alors la solution pour remédier à tout cela au PSG ? C’est possible. Mais Daniel Riolo l’a assuré, il n’est pas question pour lui de remplacer Nasser Al-Khelaïfi au poste de président ou de travailler pour les champions de France.

PSG : Cette incroyable anecdote sur Ibrahimovic https://t.co/tHy8BUIELL pic.twitter.com/qsk964oB4Q — le10sport (@le10sport) April 30, 2023

« Travailler au PSG ? Je m'en fous »

En effet, pour 20 Minutes , Daniel Riolo avait lâché concernant la possibilité de travailler pour le PSG : « Travailler au PSG ? Je m'en fous. Je l'ai dit, Nasser (Al-Khelaïfi), un dej de 2 heures, il paye le dej, je ne veux même pas qu'il paye autre chose, je ne veux pas d'oseille, je lui dis quoi faire et après je me casse. Je ne veux pas aller au PSG. Je suis content de ce que je fais, je n'ai pas besoin d'aller au PSG. Le salariés au PSG, tu bosses du matin au soir, l'emploi du temps il doit être un peu lourd. Et il faut absolument que je joue au tennis la journée. En 2 heures, je refais un organigramme, je lui dis quoi faire. Ça suffit 2 heures, c'est largement assez ».

« Je n'ai jamais voulu faire autre chose »