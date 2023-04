Riolo fracasse encore une star du PSG, il se fait recadrer en direct

Axel Cornic

La saison du Paris Saint-Germain a été assez compliquée, avec une élimination en Ligue des Champions et en Coupe de France. Cela n’a fait qu’alimenter les critiques autour de l'équipe, avec notamment Daniel Riolo qui s'est montré particulièrement virulent à l’encontre d’un certain Marco Verratti. Pourtant, certains ne semblent pas vraiment d’accord avec lui...

Il y a des joueurs au PSG qui ont souvent été au centre des polémiques ces dernières années, mais aucun n’a eu autant de succès dans ce secteur que Marco Verratti. Génial pour certains, catastrophique pour d’autres, le Champion d’Europe n’a jamais laissé les observateurs insensibles au cours de sa décennie passée à Paris et même dans son pays les critiques fusent, l'accusant de ne jamais avoir vraiment essayé de s'imposer en Serie A.

Il lâche une bombe sur le transfert de Neymar au PSG https://t.co/is660RXIps pic.twitter.com/tCp0VbuAYb — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Daniel Riolo n’épargne pas Marco Verratti

Il y en a un qui a souvent tapé sur l’international italien ! Daniel Riolo s’est en effet très souvent montré critiqué à l’encontre du joueur, réclamant d’ailleurs régulièrement son départ. Invité de Rothen s’enflamme ce jeudi, il n’a pas changé son fusil d’épaule et a notamment comparé l'Italien à une légende vivante du PSG. « Luis Fernandez a joué dans ce secteur du terrain, j’ai parlé avec lui et sur le poste de milieu, quand tu vois ce qu’il était... » a déclaré le journaliste et éditorialiste de RMC Sport .

« S’il est sur la liste des transferts, il ira dans un grand club et il jouera »