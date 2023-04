Coup de théâtre, le mercato du PSG débloqué à l’étranger

Axel Cornic

Il va y avoir du changement au Paris Saint-Germain et cela devrait notamment concerner l’attaque, avec la fin annoncée de la MNM. Lionel Messi est en effet en fin de contrat, tandis que Neymar pourrait bien être poussé vers la sortie lors du mercato... avec Luis Campos qui aurait déjà les remplaçants sous le coude, puisqu’il suivrait le jeune français Randal Kolo Muani.

Qui va accompagner Kylian Mbappé la saison prochaine ? Avec les possibles départs de Lionel Messi ou de Neymar, tout le monde se demande quelle attaque pourrait aligner le PSG la saison prochaine. Plusieurs noms sont évoqués comme celui de Rafael Leao, que nous vous avons dévoilé en exclusivité sur le10sport.com.

Kolo Muani, un cadeau pour Mbappé ?

Du côté de RMC Sport , on parle plutôt de Victor Osimhen et de Randal Kolo Muani. Ce dernier a l’avantage d’avoir déjà évolué aux côtés de Mbappé en sélection et après une belle saison à Francfort il pourrait faire le grand saut vers le PSG.

Retegui, l’homme qui peut faire avancer le dossier