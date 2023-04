Mercato : C’est historique, cette révolution va faire mal au PSG

Thomas Bourseau

Le PSG préparerait du lourd dans le secteur offensif pour cet été avec comme but, recruter un attaquant de premier plan. Plusieurs joueurs seraient ciblés, mais le Bayern Munich lancerait une révolution en interne qui devrait mettre à mal les plans parisiens.

Au PSG, il semble vivement être question du recrutement d’un attaquant de pointe de renom pour le mercato estival. Et selon les médias, les versions diffèrent concernant la priorité absolue du club de la capitale dans ce secteur de jeu. Pour RMC Sport , les premiers contacts auraient été établis pour Randal Kolo Muani bien que Victor Osimhen soit la cible privilégiée du Paris Saint-Germain.

Le PSG multiplie les pistes en attaque...

Pour Le Parisien, l a vérité semble être tout autre. Harry Kane serait la priorité du comité de direction du PSG qui prendrait entre autres en considération l’option Romelu Lukaku. Les pistes activées par le Paris Saint-Germain sur le marché des transferts sont particulièrement disputées, au point où le Bayern Munich songerait à changer de politique sportive.

...le Bayern prêt à révolutionner sa politique en investissant 100M€ pour un attaquant