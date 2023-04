Le PSG a trouvé le moyen de faire plier Mbappé

Arnaud De Kanel

Après une saison totalement ratée qui risque malgré tout d'être récompensée du titre de champion de France, le PSG cherchera à frapper fort sur le mercato. Tout comme l'OM, la priorité sera de trouver un attaquant, notamment pour satisfaire les demandes de Kylian Mbappé et le convaincre de rester. Un profil retient particulièrement l'attention.

C'est une saison qu'il faudra rapidement oublier pour le PSG. Le club de la capitale connait sa plus grande crise sportive et interne depuis l'arrivée du Qatar. Malgré des difficultés sur plusieurs aspects, le titre est presque assuré. Un miracle au vu du niveau de jeu affiché par rapport aux autres cadors européens comme Manchester City qui maitrise totalement son sujet. Plusieurs fois, le problème de l'effectif a été soulevé pour défendre les mauvais résultats. Et il faut dire que cela fait deux mercato que Luis Campos passe à côté de son sujet. Les supporters sont agacés, Kylian Mbappé aussi. L'attaquant star avait pourtant reçu des garanties sur le recrutement lors des négociations pour son nouveau contrat. Le Bondynois voulait un attaquant au profil pivot capable de lui remiser des ballons et le faire partir dans la profondeur. Il n'a pas eu ce qu'il voulait et aurait poussé en début de saison pour demander son départ. Il est inimaginable pour le PSG de le voir partir alors, les dirigeants font tout faire pour le convaincre en tentant de recruter un attaquant de classe mondiale.

Catastrophe, il plombe son transfert au PSG https://t.co/OyWwdRX3v4 pic.twitter.com/2n9ZPOiZ84 — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Le PSG fonce sur Harry Kane

D'après les informations du Parisien , le PSG a choisi de jeter son dévolu sur Harry Kane. L'attaquant de Tottenham, en fin de contrat en juin 2024, suscite la convoitise du club de la capitale qui voit en lui le joueur parfait pour combler Kylian Mbappé. Kane pourrait être tenté par un départ, lui qui n'a toujours pas remporté le moindre trophée avec des Spurs qui continuent de couler.

Une faveur de Tottenham ?