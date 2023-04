Sanchez, Zidane... Toutes les infos du 27 avril

La rédaction

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes début juin, les clubs réfléchissent déjà à leur recrutement pour l'été prochain. Le 10 Sport vous propose un résumé des dernières infos mercato.

PSG : Le départ de Messi est annoncé

Si rien n'est encore officiel pour l'avenir de Lionel Messi, Daniel Riolo croit savoir que l'Argentin ne continuera pas au PSG, où son contrat arrive à expiration. Au micro de RMC , il a en effet lâché : « On sait qu’il veut partir, il n’en a jamais eu rien à faire d’être là. Ce club ne l’intéresse pas, rien ne l’intéresse ici... qu’il retourne à Barcelone ou à Newell’s, où il veut. C’est fini ».



Plus d'informations ici.

OM : Un nouveau club débarque pour Sanchez

Auteur d'une grosse saison à l'OM, Alexis Sanchez ne sait pas encore s'il sera là la saison prochaine. Son avenir est incertain et les rumeurs fleurissent concernant un possible départ du Chilien. D'ailleurs, voilà qu'un nouveau club s'intéresserait à Alexis Sanchez. Selon les informations de TV Azteca , le club mexicain de Monterrey serait à l'affût pour récupérer l'actuel joueur de l'OM. Affaire à suivre...



Plus d'informations ici.

Un transfert encore loin d'être acté à l'OM

Alors que Pape Gueye est actuellement prêté par l'OM au FC Séville, certaines rumeurs en Espagne évoquent un possible futur transfert du Sénégalais. Il n'en serait rien encore pour le moment. En effet, pour BeSoccer , Gueye a mis les choses au point, assurant : « Un possible accord avec l'OM ? Je ne dis rien (rires). Nous verrons ce que nous ferrons. Je me sens très bien ici, c'est une excellente ville, j'ai beaucoup de raisons de jouer ici. Pour le futur, je ne sais pas, nous verrons ».



Plus d'informations ici.

La femme de Zidane valide une destination

La destination de Zinedine Zidane est au coeur de toutes les discussions. Si le Français est annoncé au PSG, il pourrait finalement atterrir à la Juventus. Et voilà que cette hypothèse se renforcerait. En effet, ce jeudi, le journaliste espagnol Francesc Aguilar a annoncé que la femme de Zidane avait donné son aval pour rejoindre Turin. A voir maintenant si cela aboutira à quelque chose de concret.



Plus d'informations ici.