Zidane lâche sa réponse au PSG, le verdict est tombé

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Depuis plusieurs mois, le nom de Zinédine Zidane revient dans les discussions lorsqu'il s'agit d'évoquer le prochain entraîneur du PSG. Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid, le champion du monde 1998 reste très apprécié au Qatar, mais la réciproque ne serait pas vraie. Proche d'un retour, il aurait écarté l'idée de rejoindre la capitale dans les prochains mois.

Parti du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane demeure très discret depuis son départ. Le champion du monde 1998 passe du temps avec sa famille, se contenant de rares apparitions publiques. Et comme souvent, les journalistes en profitent pour le questionner sur son retour dans le monde du football. « Reprendre reste mon envie. Aujourd'hui, je dispose de temps et je ne sais pas jusqu'à quand cela va durer. Je dispose de temps actuellement, peut-être jusqu'au mois de juin mais ça peut aussi aller très vite » avait-il déclaré en février dernier. Comme souvent, son nom est associé au PSG, même si les chances de voir Christophe Galtier conserver son poste sont grandes selon les informations du 10Sport.com.

Zidane a tranché, il est attendu ! https://t.co/eh1PfmXiAK pic.twitter.com/lP2ldY2UvB — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

Le Qatar fan de Zidane

Aucun contact n'a été initié avec Zidane selon nos informations. Mais une chose est sûre, son profil est très apprécié à Doha. Les hauts responsables du PSG avaient tenté de le recruter l'année dernière pour remplacer Mauricio Pochettino, sans succès.

La réciproque n'est pas vraie