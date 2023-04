PSG : La femme de Zidane donne son feu vert

Thibault Morlain

Annoncé comme l'une des principales options du PSG pour remplacer Christophe Galtier, Zinedine Zidane regarderait lui plutôt ailleurs. L'ancien joueur de la Juventus se verrait bien revenir à la tête de la Vieille Dame à la place de Massimiliano Allegri. Et voilà que la femme de Zidane aurait approuvé cette option.

Où officiera Zinedine Zidane la saison prochaine ? Après deux ans, le retour de l'entraîneur français semble se confirmer, reste maintenant à savoir sur quel banc. Ça ne sera pas l'équipe de France, mais Zizou ne manque pas d'options. Le PSG revient sans cesse, mais voilà que de son côté, Zidane donnerait plutôt la priorité à la Juventus.

PSG : Zidane prêt à dire oui https://t.co/rVDB6AUgAH pic.twitter.com/CN7Rf1GWSC — le10sport (@le10sport) April 27, 2023

La Juventus plutôt que le PSG ?

Ancien joueur de la Juventus, Zinedine Zidane pourrait alors faire comme avec le Real Madrid, c'est-à-dire entraîner l'équipe où il a joué par le passé. Selon les rumeurs, rejoindre la Vieille Dame serait la priorité de Zizou, qui pourrait alors prendre la place de Massimialino Allegri à Turin.

C'est ok pour la femme de Zidane

Journaliste espagnol, Francesc Aguilar a confirmé cette possible arrivée de Zinedine Zidane de la Juventus. Et pour cause... Il a notamment expliqué que la femme de Zizou aurait finalement donner son accord pour rejoindre le Piémont, elle qui n'était pas visiblement prête à aller vivre à Turin initialement.