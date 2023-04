Messi - PSG : C’est fait, il annonce le verdict

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

L’avenir de Lionel Messi n’a jamais paru aussi incertain depuis sa signature au PSG à l’été 2021. Alors qu’une prolongation dans la capitale reste possible, bien que les deux parties n’en font plus forcément une priorité, le FC Barcelone rêve de son côté de rapatrier La Pulga. Et malgré les obstacles financiers, Joan Laporta pourrait parvenir à ses fins.

Où va jouer Lionel Messi la saison prochaine ? Personne ne peut affirmer avec certitude à ce jour l’identité du club dans lequel évoluera le champion du monde argentin dans les prochains mois. En effet, une prolongation au PSG reste un scénario envisageable malgré le statu quo dans les discussions, mais de l’autre côté des Pyrénées, on travaille activement sur le dossier Messi.

Rencontre au sommet pour Messi

Si le FC Barcelone doit déjà réduire massivement sa masse salariale, le retour de Lionel Messi est sur toutes les lèvres en Catalogne. LaLiga a déjà prévenu qu’elle ne ferait aucun cadeau au club culé pour faciliter l’arrivée de l’Argentin, obligeant les dirigeants à trouver eux-mêmes une solution. Selon l’émission El Chiringuito , des représentants des deux camps se sont retrouvés ce mercredi dans un restaurant de Madrid pour discuter du dossier Messi. La réunion a duré une heure et quinze minutes et réuni quatre personnes : Mateu Alemany et Ferrán Olivé, respectivement directeur du football et trésorier du FC Barcelone, et Javier Gómez et Óscar Mayo, respectivement directeur général corporatif et général de LaLiga.

« Messi va revenir »