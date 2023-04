PSG : Le départ de Messi est réclamé, la réponse de Doha

Axel Cornic

En fin de contrat, Lionel Messi semble s’éloigner du Paris Saint-Germain au fil des jours et alors qu’une prolongation semblait être souhaitée cet hiver, de plus en plus de voix s’élèvent pour évoquer un départ. Et cela semble avoir traversé les frontières pour arriver jusqu’aux oreilles des dirigeants qataris du PSG, à Doha.

Qui aurait pu penser qu’après moins de deux ans, les supporters et les observateurs du PSG allaient en avoir assez de Lionel Messi. Très critiqué en cette deuxième partie de saison l’Argentin est décrit comme un poids par certains, tandis que d’autres assurent que le projet parisien n’ira que mieux sans lui.

PSG : Le Qatar déclare la guerre à Paris, une énorme révélation est lâchée https://t.co/scJJYWwiCg pic.twitter.com/K66lPQWV75 — le10sport (@le10sport) April 26, 2023

« J’espère qu’ils vont recruter des joueurs qui amènent autre chose et se débarrasser des joueurs en fin de contrat »

C’est notamment le cas de Jérôme Rothen, qui a souvent expliqué qu’un départ de Messi était la seule solution pour le PSG. « L’été prochain, j’espère qu’ils vont recruter des joueurs qui amènent autre chose et se débarrasser des joueurs en fin de contrat. Tous les ans, on change, mais il y a des joueurs clés comme Messi... » a-t-il expliqué, dans son émission Rothen s’enflamme . « Tout le monde se pose la question, mais je suis catégorique, Messi ne peut pas passer à travers les gouttes ».

Le Qatar prêt à la lâcher ?