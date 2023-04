Ça s’accélère pour Messi, le PSG tremble

La rédaction

Alors qu’il sera libre de tout contrat à l’issue de la saison, l’avenir de Lionel Messi est encore flou. S'il bénéficie d’offres provenant de MLS et d’Arabie Saoudite, l’Argentin souhaiterait rester en Europe. Cela devrait donc se jouer entre le PSG et le FC Barcelone, mais la tendance serait plutôt en la faveur des Catalans.

La décision de Lionel Messi est attendue. Alors qu’il semblait proche de prolonger son contrat avec le PSG il y a encore quelques semaines, l’Argentin pourrait finalement partir libre en juin prochain. D’autant plus que d’après les informations du Parisien , il aurait exigé une revalorisation salariale pour rester au PSG.

Messi veut une revalorisation salariale

Sauf que le Qatar, propriétaire du PSG, était prêt à prolonger Lionel Messi au même tarif que depuis son arrivée en 2021 et ne serait pas disposé à lui offrir plus. L’Argentin semble donc plus que jamais se diriger vers un départ, une tendance confirmée par Gaston Edul.

Messi se rapproche du FC Barcelone