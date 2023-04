Le révolution est lancée au PSG, une première réponse tombe

La rédaction

Le PSG a fort à faire pour son prochain mercato. Et pour cause, le club parisien risque de faire face à une avalanche de retours de joueurs prêtés, mais également à un probable départ de Lionel Messi. En coulisses, le conseiller sportif Luis Campos s’active pour recruter des joueurs issus du championnat de France. Ce dernier vise notamment le joueur de Monaco Youssouf Fofana, qui devrait avoir un bon de sortie cet été.

L’été dernier, le président du PSG en personne clamait une volonté de changer la mentalité parisienne. Cette véritable révolution impliquait également le mercato du club parisien, qui se devait de cibler les meilleurs joueurs et espoirs du championnat de France. Pour Luis Campos, l’été prochain s’annonce animé. Le Portugais va rester à la tête du projet sportif parisien comme nous vous le révélions en exclusivité dans nos colonnes fin mars. Et ce dernier se sait très observé après plusieurs échecs lors des précédents marchés des transferts. Désireux de se rattraper, Campos et le PSG devraient tenter de recruter au milieu de terrain, secteur faible des Parisiens depuis plusieurs saisons déjà.

Youssouf Fofana disponible en juin

Cible de longue date du conseiller sportif du PSG, le milieu de l’AS Monaco Youssouf Fofana pourrait agiter le prochain mercato estival. Car selon les informations de RMC Sport , le milieu de terrain international français aura un bon de sortie cet été. En cas de belle offre, les dirigeants du club monégasque pourraient céder leur joueur, auteur de performances toujours remarquées en championnat.

Coup dur pour le PSG, de nombreux clubs se penchent sur le dossier