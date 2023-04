Messi réclame une fortune au PSG, le Qatar a tranché

Hugo Chirossel

Alors qu’il arrive au terme de son contrat, Lionel Messi pourrait vivre ses dernières semaines en tant que joueur du PSG. Pourtant, sa prolongation semblait en bonne voie et un accord de principe avait même été trouvé lors de la dernière Coupe du monde. L’Argentin aurait demandé une augmentation de salaire pour étendre son bail, ce que le Qatar n’aurait pas du tout l’intention de lui offrir.

« Durant le dernier Mondial, Jorge Messi a eu l’occasion d’échanger avec Nasser Al-Khelaïfi et l’Emir et sans qu’ils aillent très loin dans les discussions, ils ont trouvé un accord de principe pour que l’aventure se prolonge. À cette époque, Messi est au top de sa forme et le club veut le conserver. Messi s’est mis en tête de gagner, au moins, une Ligue des champions. Il s’est aussi mis en tête de joueur la Copa America, sans doute sa dernière . » Dans le podcast Code Source , Stéphane Bianchi, journaliste pour Le Parisien , avait confié qu’un accord de principe avait été trouvé pour la prolongation de Lionel Messi avec le PSG lors de la dernière Coupe du monde.

Messi veut une revalorisation salariale pour prolonger

Comme indiqué par Le 10 Sport en février dernier, les négociations entre les deux parties étaient en bonne voie. Mais la situation semble s’être inversée ces dernières semaines, avec notamment un intérêt appuyé du FC Barcelone, qui rêve de faire revenir Lionel Messi. D’après les informations du Parisien , l’explication serait les nouvelles prétentions salariales de l’Argentin. Ce dernier aurait demandé une augmentation de salaire pour prolonger son contrat avec le PSG.

Le Qatar dit non