PSG : L’exigence de Messi pour son avenir, ça peut tout relancer

Le PSG possède désormais 8 points d’avance sur son dauphin marseillais. Les Parisiens se dirigent doucement mais sûrement mais vers un 11ème titre de champion de France, un record à l’échelle nationale. Mais les hommes de Christophe Galtier vont probablement devoir se séparer de Lionel Messi pour la saison prochaine. L’Argentin a d’ailleurs posé une grosse condition pour retourner au FC Barcelone.

Ce dimanche, le PSG accueille Lorient au Parc des Princes. Alors qu’il ne reste plus que six matchs à disputer pour les Parisiens cette saison, cette rencontre pourrait bien être l’une des dernières de Lionel Messi à Paris. Depuis quelque temps, son retour au FC Barcelone qu’il avait quitté libre en 2021 se précise.

Lionel Messi très proche d’un retour à Barcelone

Et si le club catalan a assumé récemment vouloir faire revenir l’enfant prodige en terres catalanes, le Barça doit rapidement assainir ses finances. Pour cela, un plan stratégique financier est en cours du côté des Blaugranas. Lionel Messi sait quant à lui, qu’il faudra considérablement baisser son salaire si ce dernier désire retrouver le Camp Nou la saison prochaine.

Il exigerait de jouer en tant que numéro 9 au Barça