Le PSG lance un ultimatum à cette star

Amadou Diawara

Engagé jusqu'au 30 juin avec le PSG, Sergio Ramos doit remplir deux conditions pour prolonger son séjour à Paris. D'une part, le numéro 4 parisien est contraint de faire le job sur le plan sportif. D'autre part, Sergio Ramos aura la possibilité de rempiler au PSG s'il accepte de baisser son salaire.

Après deux saisons au PSG, Sergio Ramos pourrait faire ses valises. Sous contrat jusqu'au 30 juin, l'ancien du Real Madrid rejoindra un nouveau club librement et gratuitement s'il ne paraphe pas un nouveau bail d'ici-là. Et pour avoir la possibilité de rempiler au PSG, Sergio Ramos doit remplir deux conditions.

Sergio Ramos a convaincu le PSG contre le Bayern

Selon les informations d' AS , divulguées ce mardi matin, le PSG aurait lancé deux ultimatums à Sergio Ramos pour sa prolongation. Une première qui concernerait ses performances sportives et une seconde d'ordre financier.

Sergio Ramos doit baisser son salaire