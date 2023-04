Mercato : Une guerre se prépare avec le PSG et l’OM

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un buteur, le PSG et l'OM ont pensé au même profil. Selon les informations de la presse anglaise, les deux équipes se seraient renseignées sur la situation de Wilfried Zaha, en fin de contrat avec Crystal Palace en juin prochain. Auteur de six buts en Premier League cette saison, l'attaquant a, également, d'autres opportunités.

Le PSG et l'OM ont les mêmes préoccupations. Les deux équipes françaises souhaiteraient renforcer leur secteur offensif en recrutant un avant-centre expérimenté. Et un profil intéresserait fortement les deux ennemis, celui de Wilfried Zaha.

PSG : Il a choisi sa prochaine destination, Mbappé va enrager https://t.co/HOA701Ry6k pic.twitter.com/GiODpKGxhd — le10sport (@le10sport) April 25, 2023

Le PSG et l'OM ont la même idée

Selon les informations du Guardian, l'international ivoirien serait sur les tablettes du PSG, qui rechercherait un buteur expérimenté pour épauler Kylian Mbappé. Le joueur de 30 ans pourrait être l'une des belles pioches de l'été en raison de sa situation contractuelle à Crystal Palace. En fin de contrat, Zaha souhaiterait participer à la Ligue des champions et évalue diverses options avec ses représentants.

La concurrence est présente dans ce dossier