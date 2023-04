Le PSG vise du lourd, une double opération à 93M€ a été tentée

La rédaction

Le mercato estival du PSG risque d’être mouvementé entre le départ probable de Lionel Messi et la recherche active d’un attaquant capable d’évoluer avec Kylian Mbappé. Réputé pour sa capacité à trouver les talents de demain, Luis Campos a tenté un énorme coup en novembre dernier pour deux pépites brésiliennes. Mais cette opération à 93 M€ ne s'est pas concrétisée.

Luis Campos se retrouve face à un vrai chantier pour le mercato d’été du PSG. Le conseiller sportif va bel et bien être maintenu à son poste la saison prochaine comme nous vous le révélions en exclusivité fin mars. Habile dans ses choix, le Portugais est clairement passé à côté de sa première saison parisienne, dans laquelle son objectif de remettre de l’ordre dans l’effectif parisien n’a pas été atteint.

Luis Campos a tenté de faire venir deux cracks brésiliens au PSG

Avide de jeunes talents dans sa gestion du mercato, Luis Campos a d’ores et déjà tenté plusieurs coups, et notamment au Brésil. Le journaliste Fabrizio Romano rappelle que le PSG s’était positionné dans la course pour signer Endrick (16 ans). Le phénomène de Palmeiras aurait pu rejoindre le club parisien pour 58 M€. Mais ce n’est pas tout, car en novembre dernier, le conseiller sportif parisien aurait formulé une offre de 35 M€ pour Estevão (15 ans), lui aussi considéré comme un immense espoir du club basé à São Paulo, mais également de la sélection brésilienne.

Deux échecs retentissants sur le mercato des pépites pour le PSG