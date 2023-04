Messi - PSG : Une rencontre affole l’Espagne, coup de théâtre sur le mercato

La rédaction

Alors que la saison du PSG n’est toujours pas terminée, plusieurs éléments du prochain mercato parisien se mettent en place. Outre les possibles recrues, Luis Campos va devoir se concentrer sur le probable départ de Lionel Messi. L’Argentin en fin de contrat en juin prochain se rapproche de jour en jour d’un retour au Barça. D’ailleurs, ce dernier a profité de sa présence en Catalogne pour aller dîner avec ses anciens coéquipiers.

De quoi sera fait l’avenir de Lionel Messi ? Pour rappel, le PSG et l’Argentin avaient un accord verbal en début de saison pour une possible prolongation d’un an de contrat. Mais au fur et à mesure que la saison avançait, le divorce semble s’être acté entre les deux parties, alors que beaucoup signalent un possible mal-être du septuple Ballon d’Or au sein du club de la capitale.

Le Barça prépare activement le retour de Messi

Depuis plusieurs semaines, le Barça tient la corde pour la signature du retour de son numéro 10. Mais le club catalan doit avant tout trouver un moyen pour réduire sa masse salariale afin de pouvoir faire valider l’opération à la ligue espagnole. Selon les informations du Mundo Deportivo , le club blaugrana a été averti qu’une possible rencontre entre Messi et certains de ses anciens coéquipiers allait avoir lieu.

Un dîner a eu lieu entre Messi, Busquets et Alba à Barcelone