PSG : Un gros problème est révélé pour le transfert de Neymar

Hugo Chirossel

Blessé à la cheville depuis le 19 février dernier, on ne reverra pas Neymar avec le maillot du PSG d’ici à la saison prochaine. Si le Brésilien est encore là, car comme l’année dernière, le club de la capitale pourrait essayer de lui trouver une porte de sortie. En ce sens, Chelsea et Manchester United s’intéresseraient à la situation du numéro 10 parisien. Mais la volonté de ce dernier, ainsi que ses nombreuses blessures, pourraient poser un gros problème.

Tout juste intronisé conseiller sportif du PSG, Luis Campos avait essayé de se séparer de Neymar lors du dernier mercato estival. Comme l’indiquait Le Parisien dernièrement, cela pourrait une nouvelle fois être le cas l’été prochain, même si le Brésilien a un contrat qui court jusqu’en juin 2027 avec le club de la capitale. Le dirigeant portugais souhaiterait démanteler la MNM , alors que Lionel Messi est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone.

La Premier League s'intéresse à Neymar

Dans cette optique, le Mirror indique que Chelsea, qui faisait partie des clubs intéressés l’été dernier par Neymar, pourrait retenter sa chance lors de la prochaine période de transfert. D’après le média anglais, un autre club de Premier League serait sur le coup et selon les informations de Foot Mercato , il s’agirait de Manchester United.

Les blessures de Neymar, un problème pour son transfert ?