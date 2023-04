Mercato : Tapis rouge pour Zidane ?

Thomas Bourseau

Le mercato approche à grands pas et Zinedine Zidane aurait à coeur de reprendre du service après deux années sabbatiques. La Juventus serait sa priorité, mais il se pourrait que comme pour le Real Madrid, la porte se ferme pour Zidane. Le PSG doit-il sauter sur cette opportunité ? C’est notre sondage du jour !

Zinedine Zidane avait un rêve bleu et ne s’en cachait pas lors d’une interview accordée à L’Équipe en juin dernier. Cependant, la Fédération française de football a prolongé le contrat de Didier Deschamps en janvier dernier jusqu’en juin 2026. De quoi pousser Zidane à revoir ses plans. En cette année 2023 et plus particulièrement cet été, le champion du monde 98 aurait à coeur de retrouver un banc de touche et pas n’importe lequel.

La Juventus pour Zidane ?

D’après les informations divulguées par RMC Sport la semaine dernière, Zinedine Zidane n’aurait pas vraiment l’intention de remettre une énième fois le couvercle avec le Real Madrid. Contrairement à ce qu’avançait L’Équipe dernièrement, Zidane ne verrait pas en un retour au Real Madrid une priorité absolue. La Juventus, club qu’il a côtoyé de 1996 à 2001 en tant que joueur, plairait particulièrement à Zinedine Zidane. Le Français serait même prêt à débarquer à la Juve même sans coupe d’Europe la saison prochaine. Le projet de Zidane serait de se projeter sur le long terme au club bianconero.

La Juventus et le Real Madrid OUT, la chance du PSG ?