L'OM reçoit un incroyable appel du pied sur le mercato

Hugo Chirossel

Alors que l’OM s’est imposé sur la pelouse de l’OL dimanche soir (1-2), certains choix d’Igor Tudor ont interrogé. L’entraîneur croate a notamment décidé de titulariser Leonardo Balerdi en lieu et place de Chancel Mbemba, ce qui en a surpris plus d’un. Dans Rothen s’enflamme sur RMC, Eric Di Meco a fustigé ce choix et a proposé à Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre, de le récupérer cet été.

« J’ai choisi Balerdi plutôt que Mbemba pour des raisons techniques, en étudiant Lyon et en voyant comment ils jouent. J'ai pensé que c'était la meilleure option. C'est mon travail, parfois on a raison, parfois on se trompe . » Après la victoire de l’OM face à l’OL dimanche soir (1-2), Igor Tudor s’est expliqué sur son choix de titulariser Leonardo Balerdi.

«Prends-le au Havre puisque tu l’aimes bien»

Le défenseur argentin a été préféré à Chancel Mbemba, un des meilleurs joueurs de l’OM cette saison. Une décision qui a surpris de nombreuses personnes, dont fait partie Eric Di Meco. Dans Rothen s’enflamme sur RMC , l’ancien joueur marseillais s’est interrogé sur ce choix d’Igor Tudor. Mathieu Bodmer, directeur sportif du Havre et également présent dans l’émission, a pour sa part pris la défense Leonardo Balerdi.

«Si c’est libre on peut s’appeler»