Il l’annonce, ce crack doit recaler le PSG

La rédaction

Dans le dossier Xavi Simons, le PSG avait ajouté une petite subtilité dans le contrat, une clause de rachat estimée à 12M€ lui permettant de le rapatrier. Une idée, qui aurait traversé l'esprit des dirigeants parisiens après la très bonne saison réalisée par le milieu de terrain. Mais pour son sélectionneur Ronald Koeman, le joueur ferait un mauvais choix en quittant le PSV Eindhoven cet été.

Lors du dernier mercato estival, Xavi Simons avait pris la décision de rejoindre le PSV Eindhoven. Mais ce dossier, le PSG a souhaité garder la mainmise en insérant une clause de rachat dans son contrat. Autrement dit, le club parisien a la possibilité de le rapatrier cet été contre un chèque de 12M€.





Zidane : Un mensonge est révélé, grande nouvelle pour le PSG https://t.co/SuCiQD3t3V pic.twitter.com/ufMY5qNQsV — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Koeman lui conseille de rester aux Pays-Bas

Mais pour son sélectionneur, Xavi Simons ferait une erreur en rejoignant le PSG cet été. « Je pense que ce serait très bien pour lui de rester une année de plus au PSV » a confié Ronald Koeman à Voetbal .

Xavi Simons avait laissé planer le doute