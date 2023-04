Transfert à 200M€ pour Benzema, l’énorme révélation

Thibault Morlain

En fin de contrat au Real Madrid, Karim Benzema n’a toujours pas prolongé avec la Casa Blanca. De quoi laisser la porte ouverte à différentes rumeurs sur un possible départ. Il a notamment été question d’un intérêt de l’Arabie Saoudite pour KB9 et voilà qu’une énorme révélation a été apportée concernant l’offre reçue par Benzema.

Après Cristiano Ronaldo, le championnat saoudien attend d’accueillir d’autres stars maintenant. Qui sera donc le suivant ? Et si c’était Karim Benzema ? Ballon d’Or 2022, il fait aujourd’hui le bonheur du Real Madrid. Mais pour encore combien de temps ? KB9 est en fin de contrat et sa prolongation n’est pas encore officielle. De quoi donner des idées aux Saoudiens.

Mercato : Benzema dit non à cause de Cristiano Ronaldo https://t.co/4YPtZrOy3R pic.twitter.com/IEjxZhsyPV — le10sport (@le10sport) April 24, 2023

Proposition XXL pour Benzema

Ces dernières semaines, il a ainsi été question d’un possible transfert de Karim Benzema vers l’Arabie Saoudite. Selon les informations de Relevo , l’attaquant du Real Madrid aurait reçu une grosse offre, à savoir un salaire de 200M€ sur deux ans. De quoi faire douter Benzema, qui ne devrait toutefois pas rejoindre l’Arabie Saoudite cet été.

Un transfert remis à plus tard ?

Mais cela pourrait n’être que partie remise. En effet, le média ibérique fait une grosse révélation concernant l’offre saoudienne faite à Karim Benzema. Il a ainsi été expliqué que cette proposition n’avait pas de date d’expiration. Par conséquent, KB9 pourrait rester une année de plus au Real Madrid et rejoindre l’Arabie Saoudite plus tard. A suivre…