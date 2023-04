Mercato : Benzema dit non à cause de Cristiano Ronaldo

La rédaction

En fin de contrat en juin prochain avec le Real Madrid, Karim Benzema devrait poursuivre l’aventure avec les Merengues. Le Ballon d’Or 2022 devrait bientôt recevoir une offre de prolongation d’un an. L'attaquant français désormais âgé de 35 ans, possède de bonnes raisons de poursuivre, refusant catégoriquement de prendre exemple sur Cristiano Ronaldo, qui a quitté le Real Madrid par la petite porte.

En tant que leader absolu du Real Madrid, Karim Benzema doit prendre une grande décision. Le joueur formé à l’OL le sait, il n’est pas éternel, et ce, même s'il continue de performer sous les couleurs des Merengues à 35 ans. Mais alors que son contrat expire en juin prochain, l’attaquant français devrait très bientôt prolonger son contrat d’un an. Le club espagnol, et notamment son président Florentino Perez, ne s’affole pas, car la décision du joueur est déjà prise.

Benzema a juré fidélité au Real Madrid et à son président

Ce lundi, le média Relevo révèle les différentes raisons qui poussent Karim Benzema à prolonger d’un an avec le Real Madrid. Ce dernier connaît son importance au sein du collectif madrilène, et ne veut pas perturber une équipe déjà bien en place. Mais surtout, KB9 possède une énorme loyauté envers le club et envers Florentino Perez. Pour le Français, quitter le Real de manière subite serait contraire à ses valeurs, et irrespectueux envers un président qui lui a offert la chance de sa vie. De plus, le Real Madrid possède comme tradition de prolonger automatiquement les joueurs qui remportent le Ballon d’Or sous les couleurs de la Maison-Blanche , comme Karim Benzema, ou encore pour Luka Modric, lui aussi en fin de contrat en juin prochain.

Karim Benzema ne veut pas imiter CR7 avec un départ forcé du Real