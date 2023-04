Après son départ du PSG, il s'enflamme totalement

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Comme de nombreux jeunes joueurs formés au PSG, Eric Junior Dina Ebimbe a décidé de quitter le club de la capitale afin d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Et visiblement, il est très satisfait de son choix puisqu'il se réjouit pleinement du côté de l'Eintracht Francfort.

Eric Junior Dina Ebimbe fait partie des joueurs formés au PSG qui ont décidé de rejoindre le Bundesliga. Avant lui, Dan-Axel Zagadou, Christopher Nkunku ou encore Moussa Diaby, pour ne citer qu'eux, sont allés en Allemagne. Et Dina Ebimbe, qui a signé à l'Eintracht Francfort se satisfait de son choix.

Dina Ebimbe ravi à Francfort

« Pour un joueur formé au PSG, faire une saison au club, c’est un rêve et un objectif. Je me sentais prêt à être dans la rotation. Ça n’a pas été évident, mais je voulais tenter le coup. Ça se passait plutôt bien à Paris, j’acceptais mon statut et ma place. Mais je me suis dit aussi que j’avais des objectifs personnels élevés. Est-ce que c’est mieux de faire 15 matches à Paris ou d’aller dans un Championnat où l’exposition est élevée, où on est tolérant avec les jeunes ? », s'interroge le jeune parisien dans les colonnes de L'EQUIPE, avant de poursuivre.

«Avec les dirigeants et l’entraîneur, on se comprend parfaitement»