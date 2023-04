Il enchaine les départs au PSG et se justifie

Thibault Morlain

Actuellement prêté par le PSG à l’Eintracht Francfort, Eric Junior Dina Ebimbe n’en est pas à sa première expérience loin du club de la capitale. En effet, à 22 ans, le milieu de terrain a déjà été cédé du côté du Havre, mais aussi à Dijon. Dina Ebimbe a ainsi préféré aller chercher du temps de jeu ailleurs qu’au PSG et il est revenu sur ce choix.

Au PSG, il est difficile pour un jeune joueur d’avoir du temps de jeu au milieu des stars. La solution est alors de partir, que ce soit dans le cadre d’un transfert définitif ou d’un prêt. Eric Junior Dina Ebimbe a lui opté pour l’option numéro 2. Ainsi, à 22 ans, il a déjà connu des expériences au Havre et à Dijon et le voilà prêté cette saison en Allemagne, à l’Eintracht Francfort, qui dispose d’ailleurs d’une option d’achat pour l’acheter au PSG.

Il recale le PSG pour le Real Madrid et dévoile les raisons https://t.co/Dc46ZwAFMb pic.twitter.com/XsYnI3SVcK — le10sport (@le10sport) April 22, 2023

« C'était à moi de me battre pour trouver un groupe professionnel »

A l’occasion d’un entretien accordé à L’Equipe , Eric Junior Dina Ebimbe est revenu sur ses départs à répétition du PSG en prêt. L’actuel joueur de Francfort explique alors : « Une volonté d’y aller étape par étape ? Oui, car j'ai toujours été quelqu'un de réaliste. Il fallait, à partir de ce constat, arriver à saisir les opportunités au bon moment. Quand le PSG a décidé de supprimer sa réserve (en mai 2019), ç'a été le début d'un cheminement pour arriver à rejoindre un groupe professionnel. Pourquoi je suis parti au Havre ? Avec mon entourage, on a anticipé dès la mi-saison quand on a appris la fin de la réserve au PSG. Je me sentais prêt à rejoindre un groupe professionnel. On a fait une réunion avec le club et je n'ai pas senti qu'ils étaient prêts à me laisser une place. À partir de là, c'était à moi de me battre pour trouver un groupe professionnel. J'ai fait des rendez-vous avec Troyes et Le Havre, mais les mots de Paul Le Guen (entraîneur de l'époque) m'ont convaincu ».

« Besoin de revenir en ayant disputé des matches de L1 »