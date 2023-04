Coup de théâtre, Messi prépare une grosse surprise

Thomas Bourseau

En fin de contrat au PSG à l’issue de la saison, Lionel Messi préparerait son retour au FC Barcelone. Si jamais cette éventualité ne voyait pas le jour, le champion du monde déciderait de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain.

Lionel Messi a enfin mis la main sur le trophée qu’il convoitait depuis des années : la Coupe du monde. Le 18 décembre dernier, le septuple Ballon d’or s’est assis sur le toit du monde avec l’ Albiceleste en offrant la troisième étoile que toute l’Argentine attendait depuis 1986 et le sacre de la bande de Diego Maradona. Messi a donc tout gagné et a terminé le jeu. Et maintenant ?

Messi veut retrouver le FC Barcelone, l’alternative PSG prise au sérieux ?

Il était question d’une prolongation de contrat pour au moins une saison supplémentaire au PSG, son bail expirant en juin prochain. Le Parisien et Fabrizio Romano affirmaient qu’un accord verbal aurait été trouvé entre le PSG et le clan Messi. Cependant, The Athletic révélait que la nouvelle élimination prématurée du Paris Saint-Germain en Ligue des champions aurait incité Messi à revoir ses projets pour l’avenir et notamment à prendre en considération un retour au FC Barcelone.

