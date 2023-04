Une star va partir, le PSG a tranché !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La MNM vivrait ses derniers instants. Le trio offensif composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi devrait être disloqué en fin de saison. Après deux ans d'association, les trois joueurs n'ont jamais réussi à convaincre. Et le joueur sacrifié ne devrait être nul autre que Lionel Messi, en fin de contrat avec le PSG et courtisé par le FC Barcelone.

Sur le papier, le PSG peut se targuer de détenir trois pointures en attaque : Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Un trio, qui a fait saliver les supporters parisiens, notamment au moment de l'arrivée de l'Argentin en août 2021. Mais ce que l'on a appelé la MNM n'est jamais parvenue à convaincre.

Le Qatar veut disloquer la MNM

Souvent critiqué, le trio offensif ne laissera pas un grand souvenir au PSG. Selon les informations de RMC Sport, l a direction parisienne fait le même constat d'échec et envisage de le disloquer en fin de saison. Pas question de toucher à Mbappé, indispensable. Quant à Neymar, il dispose d'un contrat jusqu'en 2027, ce qui rend son départ compliqué.

Messi devrait être sacrifié