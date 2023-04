Le PSG veut l’éjecter, Mbappé et Messi sont impliqués

La rédaction

En grande difficulté depuis son arrivée au PSG lors du dernier mercato estival, Hugo Ekitike peine à retrouver son niveau de l’an passé à Reims. À en croire les dernières révélations, il est même prévu que le PSG tente déjà de s’en séparer lors du mercato estival à venir, et Christophe Galtier a évoqué sa situation difficile, barré par Mbappé et Messi.

Au même titre que les autres recrues attirées au PSG par Luis Campos l’été dernier (Soler, Vitinha, Ruiz, Mukiele, Sanches), Hugo Ekitike vit une première saison relativement délicate au Parc des Princes. L’ancien attaquant du Stade de Reims, attiré sous la forme d’un prêt avec une option d’achat obligatoire avoisinant les 40M€, n’a inscrit que 4 buts en 27 apparitions sous la tunique. Mais Ekitike se retrouve surtout barré par les stars qui composent le secteur offensif du PSG.

Messi veut plomber Mbappé et le PSG https://t.co/UrwqQNkDDI pic.twitter.com/cPP4j4tKud — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

« Une très grande concurrence »

Interrogé jeudi en conférence de presse, Christophe Galtier a en effet admis que les présences de Kylian Mbappé et Lionel Messi bouchaient l’horizon d’Hugo Ekitike et limitaient considérablement son temps de jeu au PSG : « Il n'y a pas de problème. Hugo travaille sérieusement. Il travaille plus que d'autres joueurs quand il n'a pas de temps de jeu. Il y a aussi l'architecture de l'équipe. Les circonstances font que l'effectif est affaiblie et qu'il est confronté à une très grande concurrence, avec Kylian (Mbappé) et Leo (Messi). On va voir ce qu'il va se passer sur les matchs qui arrivent. Mais il n'y a pas de problème entre Hugo et moi. Évidemment qu'il n'est pas heureux de la situation, mais il travaille beaucoup à l'entraînement », a reconnu l’entraîneur parisien.

Un départ cet été ?

D’ailleurs, à en croire les dernières tendances, le PSG aurait déjà décidé de vendre Hugo Ekitike cet été, une fois qu’il aura levé l’option d’achat auprès du Stade de Reims. Reste à savoir si des prétendants feront leur apparition dans ce dossier, et surtout quel montant peut espérer en obtenir le PSG vu les derniers mois compliqués de son attaquant.