Stupeur au PSG, la famille Zidane prêt à prendre une décision radicale ?

Christophe Galtier n'est pas assuré de conserver son poste au PSG la saison prochaine. Le seul scénario qui pourrait lui permettre de diriger le club parisien la saison prochaine est celle d'une incapacité du Qatar à trouver son remplaçant. Les recherches auraient débuté et la piste Zinédine Zidane est de retour au premier plan. Mais le champion du monde pourrait décider de recaler le PSG.

Christophe Galtier est assuré de conserve son poste d'entraîneur du PSG jusqu'en juillet prochain. En effet, il est difficile d'imaginer un entraîneur de renom débarquer à Paris dans les prochaines semaines, alors que le Qatar ne discute avec aucun profil selon les informations du 10Sport.com. Toutefois, il est vrai que plusieurs techniciens sont surveillés par Doha, à commencer par Zinédine Zidane. Déjà annoncé comme une priorité pour le PSG en 2022, au moment du départ de Mauricio Pochettino, le champion du monde 1998 pourrait être contacté dans les prochaines semaines.

Zidane - PSG : C’est décidé, le Qatar va passer à l’attaque https://t.co/x7iX20kSJt pic.twitter.com/QmrLCOWcWa — le10sport (@le10sport) April 21, 2023

Doha fonce sur Zidane

« Doha a l’intention de tout faire pour tourner cette page, qui est la plus sombre de l’ère qatarie et de tout faire pour venir Zidane. Je pense que ce sera plus facile cette fois-ci parce qu’il n’y a plus l’équipe de France » a confié Damien Degorre sur le plateau de L'Equipe du Soir. Mais également présent dans les studios, Philippe Sanfourche ne s'est pas privé de lui répondre.

Zidane prêt à attendre le Real Madrid ?