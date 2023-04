Zidane recale le Qatar, le coupable est désigné au PSG

Thomas Bourseau

Rêve absolu des propriétaires qataris du PSG, Zinedine Zidane devrait une fois encore éconduire les avances de l’Emir du Qatar. Et il semblerait que la direction du club ainsi que son président Nasser Al-Khelaïfi en soient notamment la cause.

Zinedine Zidane, le grand rêve du Qatar ? C’est certes un secret de polichinelle, mais le PSG approcherait occasionnellement Zidane et son entourage pour le poste d’entraîneur, sans succès. En effet, le champion du monde 98 aurait une nouvelle fois repoussé le Paris Saint-Germain l’année dernière, lorsque le club cherchait un entraîneur pour succéder en lieu et place à Mauricio Pochettino.

Zidane refuserait le PSG à cause de l’organigramme

Zinedine Zidane devrait témoigner d’une nouvelle approche du Qatar concernant le poste d’entraîneur du PSG selon RMC Sport. Néanmoins, Zidane serait bien parti pour refuser l’offre. La cause ? Il ne serait pas en adéquation avec le management au sein de la direction du PSG. Lui qui est très attaché à sa liberté d’action, appréciant notamment avoir un certain poids sur les décisions sportives, Zinedine Zidane craindrait de débarquer dans un PSG où il n’aurait pas les mains libres et où le vestiaire dispose d’une ligne directe avec la présidence gérée par Nasser Al-Khelaïfi. Le coupable est donc désigné, le PSG pourrait rater Zidane à cause de son président.

Zidane a fait son choix, la Juventus prioritaire