Le PSG voit grand pour Mbappé, il annonce la couleur

Afin de satisfaire Kylian Mbappé, le PSG songerait à recruter Harry Kane lors du prochain mercato estival. Néanmoins, fidèle à ses habitudes, le président Daniel Levy semble être bien déterminé à conserver le meilleur buteur de l’histoire de Tottenham.

Kylian Mbappé n’a pas caché son mécontentement cette saison concernant son utilisation occasionnelle en tant que pivot à la pointe de l’attaque du PSG. Luis Campos qui n’est autre que le conseiller football du club de la capitale, semble être en quête d’un attaquant axial autour duquel Mbappé pourrait tourner depuis l’été dernier.

«Il peut absolument gagner un trophée chez les Spurs»

A en croire les informations récemment divulguées par Le Parisien , le nom d’Harry Kane figurerait tout en haut de la short-list du PSG dans le secteur offensif dans le cadre du mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2024 à Tottenham, Kane a déjà poussé par le passé pour forcer son départ. Mais pour Daniel Levy, le meilleur buteur de l’histoire des Spurs peut connaître la gloire en restant dans le nord de Londres. « Il peut absolument gagner un trophée chez les Spurs. Mais être une légende, c'est aussi important. Le fait qu'il soit le meilleur buteur de Tottenham Hotspur - il entre dans l'histoire. J'espère qu'un jour il y aura une statue de Harry Kane à l'extérieur de notre stade ».

«Si vous avez un joueur que vous ne voulez vraiment pas vendre, vous avez tout à fait le droit de dire non»