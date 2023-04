Mbappé et le PSG se font recaler en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Plus que jamais en quête de renfort offensif en vue du prochain mercato estival pour satisfaire Kylian Mbappé, le PSG courtise notamment à cet effet Rafael Leão, en pleine bourre avec le Milan AC. Mais de son côté, l’attaquant portugais semble privilégier l’idée d’une prolongation de contrat avec le club rossonero et l’a fait savoir.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé réclame depuis maintenant plusieurs mois le recrutement d’un autre attaquant à ses côtés au PSG, capable de tenir le rôle de pivot. Luis Campos s’active donc en ce sens, et en plus des pistes menant à Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), le conseiller sportif du PSG vise un compatriote portugais.

Mercato - PSG : Mbappé va adorer, une star surclasse déjà Messi https://t.co/51bG4AE6PM pic.twitter.com/UWqGXMKD0l — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Le PSG songe à Leāo

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, le PSG songe très sérieusement à recruter Rafael Leāo cet été. Contrairement aux autres pistes évoquées, l’attaquant portugais présente l’avantage de n’avoir plus qu’une année de contrat avec le Milan AC, et serait donc beaucoup plus abordable sur le plan financier pour le PSG.

« Je veux rester »