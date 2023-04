Une star fait une grande annonce, le Real Madrid va adorer

Hugo Chirossel

Alors qu’il sera libre de tout contrat à la fin de la saison, la prolongation de Toni Kroos au Real Madrid est attendue. D’après les dernières informations de la presse espagnole, le milieu de terrain âgé de 33 ans devrait prochainement étendre son bail avec la Casa Blanca. Ce que l’Allemand a confirmé mardi soir, après la victoire face à Chelsea.

En déplacement sur la pelouse de Chelsea mardi soir, en quart de finale retour de la Ligue des champions, le Real Madrid a validé son ticket pour les demi-finales. Les hommes de Carlo Ancelotti, vainqueurs 2-0 à l’aller, se sont imposés sur le même score à Stamford Bridge. Après la rencontre, Toni Kroos en a profité pour en dire un peu plus sur son avenir.

« Tout est en bonne voie »

Alors que le milieu de terrain de 33 ans arrive à la fin de son contrat, Marca indiquait dernièrement qu’il devrait prolonger jusqu’en juin 2024. En zone mixte, Toni Kroos a confirmé cette tendance : « Tout est en bonne voie, mais je respecte aussi ce que veut le club : comment et quand ils communiquent. J'entretiens de bonnes relations avec le club depuis plusieurs années... Et cette question a déjà été discutée il y a un certain temps . »

« Le club savait depuis le début que je n'allais pas faire de bêtises »