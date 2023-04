Un incroyable retour pour oublier Galtier, le PSG est prévenu

Axel Cornic

Arrivé il y a moins d’un an, Christophe Galtier pourrait déjà quitter le Paris Saint-Germain. Les résultats des derniers mois semblent en effet avoir scellé son avenir et même le titre en Ligue 1 ne devrait pas le sauver. Pour le remplacer, plusieurs pistes semblent déjà être étudiées du côté du PSG comme celle menant à Mikel Arteta, ancien joueur du club actuellement sur le banc d’Arsenal.

Le casting est lancé ! Depuis l’élimination en Ligue des Champions, un départ est annoncé pour Christophe Galtier et tout le monde se demande qui pourrait bien le remplacer sur le banc du PSG. La piste menant à Zinédine Zidane a évidemment été évoquée, mais les dirigeants parisiens suivraient également l’une des grandes révélations de ces dernières années.

Contrat en or massif pour Messi, le PSG va être fixé https://t.co/0Yujk39gwN pic.twitter.com/HN8PwzAPnu — le10sport (@le10sport) April 19, 2023

Arteta, la dernière idée du PSG

En effet, après avoir fait ses classes aux côtés de Pep Guardiola du côté de Manchester City, Mikel Arteta est en train de s’affirmer comme l’un des meilleurs techniciens européens avec Arsenal, actuel leader de Premier League. Mais l’Espagnol de 41 ans a surtout un lien spécial avec le PSG, puisqu’il en a porté les couleurs en tant que joueur au début des années 2000.

« Arteta essayerait de rejoindre le Real Madrid »