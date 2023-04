PSG : Galtier menacé par un nouveau coach, c'est une surprise

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Entre des résultats décevants et une polémique depuis quelques jours, Christophe Galtier voit son avenir au PSG s'éloigner de plus en plus. Le club de la capitale souhaiterait se séparer du technicien français et aurait déjà plusieurs pistes pour le remplacer. Mais une nouvelle vient d'émerger, à savoir celle menant à Mikel Arteta dont la prolongation à Arsenal tarde à aboutir.

Nommé entraîneur du PSG l'été dernier afin de remplacer Mauricio Pochettino, Christophe Galtier s'est d'abord montré convaincant, mais l'après-Coupe du monde a été très difficile à gérer. Et pour cause, entre les éliminations en Ligue des champions et en Coupe de France, le natif de Marseille connaît une année 2023 plus que délicate. Au point que son avenir à Paris s'écrive désormais en pointillés.

Arteta dans le viseur du PSG ?

C'est ainsi que plusieurs profils seraient visés par le PSG et selon la presse anglaise, un nouveau s'est ajouté à la liste. En effet, selon les informations de The Sun , le club de la capitale serait intéressé pas Mikel Arteta, qui se révèle cette saison avec Arsenal, idéalement placé pour décrocher le titre en Premier League. L'Espagnol connaît d'ailleurs bien le PSG pour y avoir évolué durant une saison. Il était alors prêté par le FC Barcelone.

Un avenir incertain à Arsenal ?

Et le média britannique ajoute que les discussions pour une prolongation de contrat sont pour l'instant au point mort alors que le bail de Mikel Arteta s'achève en 2025. Et si les deux parties ne trouvent pas d'accord, le PSG sera donc à l'affût.