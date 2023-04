La guerre est déclarée, l’OM peut trembler pour son prochain transfert

Amadou Diawara

Lié à Arsenal jusqu'au 30 juin 2025, Folarin Balogun a alerté l'OM grâce à son énorme saison en Ligue 1 du côté du Stade de Reims. Toutefois, le club phocéen serait soumis à une lourde concurrence sur ce dossier. En effet, de nombreux clubs européens seraient à la lutte pour boucler le transfert de Folarin Balogun cet été.

Alors qu'il n'entrait pas dans les plans de Mikel Arteta, Folarin Balogun est allé chercher du temps de jeu en Ligue 1. En effet, les Gunners sont tombés d'accord avec le Stade de Reims pour boucler le prêt sec de l'attaquant de 21 ans l'été dernier. Et Folarin Balogun a retrouvé le sourire en France.

Galtier : Le PSG a pris une décision retentissante https://t.co/HvFnGgy7k7 pic.twitter.com/4rwP1DHvde — le10sport (@le10sport) April 16, 2023

L'OM est tombé sous le charme de Balogun

Arrivé au Stade de Reims lors du dernier mercato estival, Folarin Balogun flambe en Ligue 1 depuis plusieurs mois. Alors qu'il enchaine les grosses prestations, le buteur anglais a tapé dans l'oeil de Pablo Longoria. Toutefois, le président de l'OM ne serait pas du tout le seul à vouloir s'offrir les services de Folarin Balogun.

La concurrence est rude pour Balogun