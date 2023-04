Un buteur enflamme le mercato, terrible nouvelle pour l’OM

Hugo Chirossel

Lors du prochain marché des transferts, l’OM pourrait passer à l’action afin de s’attacher les services de Folarin Balogun. Les Olympiens seraient intéressés par l’attaquant de 21 ans, prêté par Arsenal au Stade de Reims cette saison. Cependant, ses performances et le prix demandé par les Gunners risquent de le rendre inatteignable pour les finances marseillaises.

Auteur de 18 buts en Ligue 1, un de moins que Kylian Mbappé, Folarin Balogun impressionne pour sa première saison dans le championnat de France. Prêté par Arsenal jusqu’à la fin de l’exercice en cours, l’attaquant de 21 ans va retourner chez les Gunners en juin prochain, avant de probablement être transféré.

« Il ne peut pas retourner sur le banc à Arsenal »

« Son objectif est de confirmer et de continuer à progresser. Pour ça, il doit jouer, marquer des buts, se construire comme un top attaquant. Il ne peut pas retourner sur le banc à Arsenal », a confié un proche de Folarin Balogun à L’Équipe . D’après le quotidien, l’OM ferait partie des clubs intéressés par l’attaquant d’Arsenal, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2025. L’AS Monaco, l’Inter et le Milan AC seraient également sur le coup.

Trop cher pour l’OM ?