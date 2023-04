PSG - Messi : Un énorme indice lâché pour son avenir

La rédaction

L'avenir de Lionel Messi au Paris Saint-Germain s'inscrit en pointillés... Le vainqueur de la Coupe du monde au Qatar voit son contrat prendre fin en juin prochain et la question d'une prolongation ne semble plus forcément à l'ordre du jour même si elle lui a été proposée par le club parisien. Son nom est évoqué à plusieurs reprises à Barcelone et voilà qu'un retour en Catalogne pourrait bien se préciser...

Sergio Busquets est le capitaine historique du FC Barcelone depuis 2021 et le départ de Lionel Messi. C'est également l'un des joueurs les plus capés du club avec 715 apparitions depuis 2008, lui qui a fait toute sa carrière au FC Barcelone. Aujourd'hui âgé de 34 ans, le milieu défensif espagnol voit son contrat prendre fin en juin prochain mais devrait bien prolonger l'aventure, lui qui voudrait rejouer avec Messi. Quoiqu'il en soit, l'aventure de Messi au PSG semble bel et bien terminée.

La tentation saoudienne

Les Saoudiens ont proposé 400M€ par an à Lionel Messi pour qu'il vienne jouer dans leur championnat. Un montant qui fait réfléchir mais qui n'aurait pas (encore) emporté l'adhésion de Messi. Selon Mundo Deportivo , cette option tenterait Lionel Messi et son ami, Sergio Busquets qui sont bien partis pour terminer leur carrière ensemble, dans le même club.

Busquets prolonge si Messi vient au Barça