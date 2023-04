Messi : Il l’annonce en direct, le PSG fait fausse route

Thomas Bourseau

Lionel Messi ne vit pas des moments faciles au PSG tant sur le plan sportif que personnel. Sifflé par une partie des supporters en raison de son activité sur le terrain et son investissement, le septuple Ballon d’or analyse simplement selon Marc Cucurella.

Arrivé en rockstar à l’été 2021 en provenance du FC Barcelone et ayant mis le feu au Parc des princes lors de la phase de poules de la campagne de la Ligue des champions la saison passée grâce à son but face à Manchester City, Lionel Messi a vu la situation s’empirer au Paris Saint-Germain les mois qui ont suivi. Jusqu’à ce qu’il soit sifflé par le public parisien après l’élimination en C1 face au Real Madrid la saison passée.

Messi pris en grippe par une partie des supporters du PSG

Comme Neymar, Lionel Messi avait été copieusement sifflé par les supporters du PSG face aux Girondins de Bordeaux, le premier match après le naufrage au Santiago Bernabeu. Cette saison, Messi a une nouvelle fois été hué par certains supporters du PSG en raison de son investissement et des ses performances qui ne cessent d’être remises en question par les suiveurs et les observateurs.

«Il marche beaucoup, mais il regarde tout, il regarde l'espace et il est prêt à "tuer" l'autre équipe»