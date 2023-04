«C’est ridicule» : Il se lâche totalement sur le scandale Galtier

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Accusé de racisme et d'islamophobie par Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice, Christophe Galtier a été la cible d'insultes sur les réseaux sociaux. Mais plusieurs acteurs du football français ont, aussi, pris la parole pour soutenir l'actualité entraîneur du PSG. Ancien coach de l'OL et de l'ASSE, Alain Perrin est l'un de ceux, qui a haussé la voix dans les médias;

Présent en conférence de presse ce vendredi, Christophe Galtier est apparu marqué après avoir été accusé de racisme et d'islamophobie par Julien Fournier, son ancien responsable à l'OGC Nice. « Toute ma vie d'homme a été dictée par le souci du partage et du bien-vivre avec les autres, je ne peux accepter que mon nom et ma famille soit sali de la sorte. J'ai décidé d'attaquer en justice pour laver mon honneur. Je ne peux que me satisfaire de l'ouverture d'une enquête » a déclaré l'actuel entraîneur du PSG, qui peut compter sur le soutien de plusieurs personnalités dont Alain Perrin.

« Il avait un contact privilégié avec tous les joueurs »

Alain Perrin connaît parfaitement Galtier, son ancien adjoint à l'OL et à l'ASSE. Et au cours de ces années communes, il n'a observé aucun dérapage. « Ça fait dix ans que j'ai travaillé avec lui et je peux vous dire qu'il avait un contact privilégié avec tous les joueurs. En tant qu'adjoint, c'est lui qui était assez proche des joueurs. C'est complètement ridicule » a-t-il déclaré à Europe 1, a vant de mettre en avant son enfance marseillaise.

« Il a vécu dans son enfance au milieu de différentes religions »

« Il a été élevé dans la banlieue marseillaise et il m'a raconté des anecdotes sur lui. Il a grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de nationalités et ils vivaient tous en parfaite harmonie. C'est quelqu'un qui a vécu dans son enfance au milieu des différentes nationalités, de différentes origines, différentes religions » a confié Perrin.

