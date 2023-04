Scandale raciste : Enfin une bonne nouvelle, le clan Galtier jubile !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Visé par des accusations d’attitude discriminatoire au moment de son passage sur le banc de l’OGC Nice la saison passée, Christophe Galtier a déposé plusieurs plaintes pour se défendre. Une perquisition est actuellement en cours dans les locaux du club azuréen, et l’avocat de l’entraîneur du PSG a réagi avec joie à cette nouvelle.

En plus de sa situation sportive délicate cette saison au PSG, Christophe Galtier doit affronter une tempête depuis plusieurs jours ! Un mail diffusé dans la presse et écrit de la main de Julien Fournier, ancien directeur sportif de l’OGC Nice, fait était d’un comportement discriminatoire de la part de Galtier à l’égard des joueurs musulmans lorsqu’il dirigeait le club azuréen la saison passée. L’entraîneur du PSG a porté plainte pour diffamation, et la justice s’est immédiatement saisie de l’affaire…

Scandale Galtier : Un acteur débarque dans la polémique ! https://t.co/7qUEgA98gl pic.twitter.com/nzVOdWGac0 — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Perquisitions à l’OGC Nice

Comme l’a révélé Nice-Matin ces dernières heures, des perquisitions ont été effectuées ce vendredi matin au siège de l’OGC Nice afin de tenter d’élucider cette affaire de racisme dans laquelle Christophe Galtier est désormais englué, et de mettre la main sur des preuves concrètes. Une nouvelle qui a été bien accueillie dans l’entourage de l’entraîneur du PSG.

« Je m’en félicite »