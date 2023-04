PSG : «Sali» par le scandale raciste, Galtier pousse un coup de gueule

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Très attendu pour sa première réaction en public depuis la révélation d’un supposé comportement discriminatoire à l’encontre des joueurs musulmans de l’OGC Nice la saison passée, Christophe Galtier a lu un communiqué en conférence de presse. Et l’entraîneur du PSG a réagi avec la plus grande fermeté à ces accusations.

Déjà fragilisé par la mauvaise saison du PSG et des résultats sportifs peu convaincants, Christophe Galtier doit affronter une nouvelle tempête sur un plan plus personnel. Depuis plusieurs jours, l’entraîneur fait l’objet d’accusations très graves puisqu’il aurait eu, selon son ancien directeur sportif Julien Fournier, une attitude discriminatoire envers les joueurs musulmans à l’époque où il entraînait l’OGC Nice l’an dernier. Et Galtier a enfin eu l’occasion de s’exprimer sur tout ce scandale.

Scandale raciste : Enfin une bonne nouvelle, le clan Galtier jubile ! https://t.co/KwMo9NPw1T pic.twitter.com/eCAG9iJjrD — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

« Je suis un enfant des cités HLM »

En préambule de la conférence de presse du PSG ce vendredi après-midi, l’entraîneur français a lu un communiqué afin de répondre frontalement aux accusations dont il fait l’objet : « Je suis profondément choqué par les propos que l'on mon prête et qui ont été relayés par certains de manière irresponsable, qui me heurte au plus profond de mon humanité. Je suis un enfant des cités HLM élevé dans la mixité, élevé dans le respect de l'autre quel que soit son origine, sa couleur, sa religion », a notamment lâché Galtier.

« Mon nom est sali »